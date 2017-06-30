Vali Elban görevine başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede Yayımlanan Kararname ile Ağrı Valiliğine atanan Süleyman Elban görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede Yayımlanan Kararname ile Ağrı Valiliğine atanan Süleyman Elban görevine başladı.

Tarifeli uçakla Ahmed-i Hani Havaalanına gelen Ağrı Valisini, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, Vali Yardımcıları, ASTOP Başkanı Saim Alpaslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci karşıladı. Vali Elban tören mangasını selamladıktan sonra Valiliğe geçti. Valilik binası önünde kendisini karşılamaya gelen, Vali Yardımcıları, İlçe Belediye Başkanları, Kurum Müdürleri, STK temsilcileri ile tek tek tokalaştıktan sonra Elban, makamına geçerek göreve başladı. Makam odasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elban, “Bakanlar Kurulu kararı ile Bilecik Valiliği görevinden Ağrı Valiliği görevine atandım. Bilecik’te gerekli işlemleri tamamladıktan sonra bugün itibari ile Ağrı Valisi olarak göreve başlıyorum. Rabbim inşallah utandırmaz, göreve başladığımız bugün itibariyle görevimizi alnımızın akıyla inşallah tamamlayacağımız son güne kadar Ağrı ilimizde, Ağrı insanımıza elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışacağız. Hizmetimizin esasında ve odak noktasında Ağrı insanı olacaktır. İnsanı merkeze koyacağız, yaptığımız bütün çalışmaların temel amacı insanımız olacaktır. Dolayısıyla da insanımızın yararına olduğunu düşünmediğimiz, ya da onlar için anlam ifade etmeyen işlerle değil, onların arzu ettiği ve onların faydasına olan, refahı mutluluğu ve huzurunu yükseltecek işler yapmak için elimizden gelen gayreti inşallah göstereceğiz. Rabbim inşallah mahçup etmez utandırmaz, çok yorum ve laf yerine çok çabuk söylediğim şeyleri yapmak için fırsatımız olsun diye ben sözlerimi burada tamamlıyorum. Sizin aracılığınızla da Ağrılı tüm hemşerilerime, kardeşlerime en kalbi ve en içten, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Belediye ile ilgilide konuşan Elban, “Kamu hizmetlerinde ve devlet hizmetlerinde bir süreklilik vardır. Çok klasik, ama dolayısıyla bu hizmette bizden önce bu işi yürüten insanlar vardı, onlar zaten işin seyrini götürüyorlardı. Sadece bayrak değişimi oldu, ben bir etkilenme olacağını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.