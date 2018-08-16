Şuhut’ta kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmaları

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimatları ile İtfaiye Amirliği tarafından kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının temizlik çalışmaları ilçenin dört bir yanında devam ediyor.

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimatları ile İtfaiye Amirliği tarafından kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının temizlik çalışmaları ilçenin dört bir yanında devam ediyor.

Şuhut ilçesi sınırları içerisinde yer alan mahalle, cadde ve sokaklarda bulunan baca, yağmur suyu ızgarası ve kanalizasyon hattı temizleme çalışmaları İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından yoğun bir şekilde devam ediyor. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, çalışmalarla alakalı açıklamalarında, ‘’ İlçemizin dört bir yanında kanalizasyon ve yağmur suyu hattı temizleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aşırı yağışlardan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önlem almak amacıyla çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından özveri içerisinde yapılıyor’’ dedi.