Başkan Çoban, vatandaşları 15 Temmuz etkinliklerine davet etti

Afyonkarahisar Belediyesi, FETÖ/PDY üyesi bir grup asker tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek program öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Afyonkarahisar Belediyesi, FETÖ/PDY üyesi bir grup asker tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek program öncesi hazırlıklarını tamamladı.

15 Temmuz gecesi, FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı ilk salâ, Afyonkarahisar Belediyesi hoparlöründen okunmuştu. Salanın hain girişimin yıldönümünde yine belediye hoparlöründen okunacağı kaydedildi. Afyonkarahisar Belediyesi kalkışmanın ilk saatlerinden itibaren birlik çağrısı yaparak halkı sokaklara davet ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlilerine yaptığı salâ çağrısından önce Belediye hoparlöründen din görevlileri Nurettin Durgu ve Seydi Yalçınkaya’nın sesinden verildiğini hatırlattı.

Başkan Çoban, salanın 15 Temmuz gecesi saat 00.13’den itibaren yine ilk salânın Belediye hoparlöründen okunacağını söyledi. Ülke genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da kanlı darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe dair hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek organizasyonda tüm lojistik desteğin belediye tarafından karşılanacağını söyledi. Sabah saat 10.00’dan itibaren meydanın trafiğe kapatılacağını kaydeden Başkan Çoban dev ekranların kurulacağı gecede, ses, ışık sahne düzeni, çadır, sandalye, namaz kılanlar için halı ve hasır, ücretsiz otopark ve tuvalet hizmeti ile gece çorba dağıtımı, sabah kahvaltısı için ise çay simit, peynir ikramları gibi tüm lojistik desteğin verileceğini belirtti. Sahnede yapılacak program akışının valilik ve belediye işbirliği ile ortaklaşa gerçekleştirileceğini dile getiren Başkan Çoban gecede Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Afyon Ticaret Borsası’nın da vatandaşlarımıza saat 12:00’den itibaren etli pilav ikramında bulunacağını aktardı. Vatandaşlara meydana Türk bayraklarıyla gelmeleri konusunda çağrıda bulunan Başkan Çoban, bayrağı olmayan vatandaşlarımıza ise Belediyemiz tarafından polis kontrol noktalarında Türk Bayrağı dağıtılacağını söyledi. Başkan Çoban, genelge gereği partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının bayrak, afiş ve pankartlarının kutlama alanına alınmayacağını sözlerine ekledi.