Başkan Bozkurt’tan Ankara çıkarması

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt Ankara’da bir takım ziyaretlerde bulundu.

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt Ankara’da bir takım ziyaretlerde bulundu.

Proje çalışmaları için Ankara’ya giden Başkan Bozkurt, EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu ve Genel Müdür Yardımcısı İsmail Özdemir’i makamlarında ziyaret etti. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret eden Bozkurt burada Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya ile görüştü. İlçedeki projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Bozkurt kısa bir süre Milletvekili Özkaya ile hasbihal ederek ilçeye yapılan yatırımlar ile ilgili bilgi alışverişlerinde bulundu.