Afyonkarahisar’da sahte çay operasyonu

Afyonkarahisar’da marka taklidi yaptığı tespit edilen bir firmaya yönelik polis tarafından yapılan baskında ünlü çay firmalarına ait çok sayıda ambalaj ve çay ele geçirildi.

Afyonkarahisar’da marka taklidi yaptığı tespit edilen bir firmaya yönelik polis tarafından yapılan baskında ünlü çay firmalarına ait çok sayıda ambalaj ve çay ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde paravan olarak faaliyet gösterdiği belirlenen bir gıda firmasına yönelik yapıldı. ‘Sınai Mülkiyet Kanunu’na kapsamında yapılan operasyonda 2 bine yakın doldurulmuş ve boş çay kutusu, 6 bin 500 hologram, 4 adet farklı firmalara ait kaşe ve çay ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahısların sayısı hakkında açıklama yapılmazken, şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.