Afyonkarahisar’da korkutan orman yangını

Afyonkarahisar’da bir mesire alanında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Afyonkarahisar’da bir mesire alanında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları halen devam ediyor.

Yangın bu akşam Afyonkarahisar Hıdırlık Mesire Alanı’nda bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangının meydana geldiği andan itibaren bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevlerin ormanlık alandan yükseldiği gözlendi. Çok sayıda ağacın zarar gördüğü yangını söndürmek için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı bölgeye şehir merkezinde bulanan evlerin de yakın olması vatandaşları korkuturken ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Yangını söndürme çalışmaları halen daha devam ediyor.