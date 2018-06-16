Afyonkarahisar’da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Kütahya karayolunda iki aracın çarpıştığı kaza 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kütahya karayolunda iki aracın çarpıştığı kaza 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar Kütahya karayolu Hacıbeyli Köyü yakınlarında meydana geldi. 2 aracın karıştığı kazada bayramdan dönen 4 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri yaralanan bir kişiyi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.