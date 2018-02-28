Sincik ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Erdoğan yönetimindeki 02 ZA 712 plakalı otomobil ile Mehmet Sadık Zengin idaresindeki 41 TE 458 plakalı araç Sincik Boğazı mevkiinde çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan Abuzer Erdoğan, Kezban Erdoğan ve Kezban Zengin hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Sincik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.