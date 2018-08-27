Özel güvenlik görevlileri buldukları çocuğu polise teslim etti

Adıyaman’da, özel güvenlik görevlileri tarafından bulunan 5 yaşlarındaki kayıp çocuk polis ekiplerine teslim edildi.

Adıyaman’da, özel güvenlik görevlileri tarafından bulunan 5 yaşlarındaki kayıp çocuk polis ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğünde görevli güvenlik görevlileri, bölge müdürlüğü önünde tek başına dolanan 5 yaşlarındaki isminin Hüseyin olduğu öğrenilen çocuğu fark ederek yanına gittiler. Çocuğun kayıp olduğunu anlayan güvenlik görevlileri çocuğu alarak güvenlik kulübesinde bir süre ilgilendiler. Güvenlik görevlileri kayıp çocuğa yemek yedirmeyi de ihmal etmedi. Ailesinin ortaya çıkmaması üzerine güvenlik görevlileri polisi arayarak durumu anlattı. Konu üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kayıp çocuğu alarak polis merkezine götürdü.