Çelik’ten Engelliler Haftası mesajı

Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, medeni toplum anlayışının bir parçası olduğunu söyledi.

Engelli olmayı asla bir kusur olarak görülmemesi ve engelli bireylerin hiçbir zaman yaşama azmini yitirmemesi gerektiğini dile getiren Fehmi Çelik, “Engelli olmak kişilerin tercihi olmayıp her insan bir engelli adayıdır. Bunun bilincinde olarak, öncelikle kişiyi engelli konumuna düşürecek nedenlerin önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması en önemli görevlerden biridir. Devletimiz, engellilerin sosyal hayata katılımlarını ve entegrasyonunu sağlamak için yerinde ve hızlı çalışmalar yürütmektedir. Devletimiz bu kapsamda engelli çocukların eğitimleri, tedavileri için resmi ve özel eğitim kurumlarının açılmasına destek olmakta, ağır engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları ortamlarda yakınları tarafından bakılmaları için bakım ücreti ödemekte, sosyal güvencesi olmayan engelli vatandaşlarımıza da aylık bağlamaktadır. Ayrıca engelli vatandaşlarımıza özel sektörde ve kamu kurumlarında iş imkanı veren düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Müdürlüğümüz, engellilerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak için engelli çocukların eğitimleri, tedavileri için resmi ve özel eğitim kurumlarının açılmasına destek vererek, engelli vatandaşlarımıza yakınları tarafından bakılmaları için bakım ücreti, sosyal güvencesi olmayan engelli vatandaşlarımıza da sosyo-ekonomik destekler vermektedir.

Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Alo 183 aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli Sosyal Destek Hattı ile Alo 144 Sosyal Yardım Hattı’na vatandaşlarımız taleplerini, şikayetlerini iletebilmektedir.

Ülkemizin en hassas ve önemli meselelerinden biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili duyarlılığın artmasına vesile olması dileğiyle, Engelliler Haftası’nı kutluyor, Tüm engelli vatandaşlarımızı, ailelerini sevgiyle ve saygıyla selamlıyor, kendilerine mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum. Bilinmesini isteriz ki biz sadece Engelliler günü ve haftasında değil her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.