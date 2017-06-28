Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Şahan’dan ‘tütün’ haberine tepki

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, ulusal bir gazetede kıyılmış sarmalık tütün ile ilgili çıkan ve Adıyaman’ı yakından ilgilendiren habere sert tepki gösterdi.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, ulusal bir gazetede kıyılmış sarmalık tütün ile ilgili çıkan ve Adıyaman’ı yakından ilgilendiren habere sert tepki gösterdi.

Kıyılmış tütün üretiminin merkezi konumundaki Adıyaman’dan ulusal gazetenin manşetten verdiği habere tepki yükseliyor. Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan yaptığı basın açıklamasında, “Star Gazetesinin 28 Haziran Çarşamba günkü haberinde Türkiye genelindeki 15 bin 400 noktada sarmalık kıyılmış tütün satışının yapıldığı ve bu tütünlerin tamamına yakın üreticisinin veya yurtdışındaki tedarikçisinin PKK olduğunu yönündeki haber Adıyaman tütüncüsünün tepkilerine yol açtı. Gazetenin sarmalık kıyılmış tütünler ile ilgili 28 haziran Çarşamba günkü açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Adıyaman gerek çiftçisi ve gerekse tüm halkıyla hiçbir zaman gerek PKK ve gerekse illegal terör örgütlerine destek vermemiş ve canı gönülden daima devletinin yanında yer almış ve yer almaya devam edecektir.

Aksine sarmalık kıyılmış tütünler,kaçak sigaraların önüne geçmiş böylelikle PKK ve illegal terör örgütlerinin finans kaynağını kesmiştir” dedi.

Salih Şahan açıklamasının devamında, “İlimizde yaklaşık 40-50 bin nüfusluk bir kesim 2 ile 5 dekar olan küçük ölçekteki arazilerinde sarmalık kıyılmış tütün üretiminden geçimini sağlamaktadır. Biz Adıyaman tütüncüleri olarak katıldığımız her platformda sarmalık kıyılmış tütünlerin yasal yollarla piyasaya arzının sağlanması için gerekli birlik veya kooperatiflerin kurulmasında kolaylık sağlanması ve yüzde 80’lerde olan verginin aşağılara çekilmesi, ortadaki vergi kaybının önüne geçilmiş olacaktır. Gazetenin açıklamaları ve bu açıklamalarında bütün tütün üreticilerimizi terör örgütü olarak görmesi ve bu tütünlerin terör örgütüne finans kaynağı olarak gittiği yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyorum, tüm tütün üreticilerinden özür dilemeleri gerekir” diye konuştu.