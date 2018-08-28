Ünlü şarkıcı Murat Kekilli: “Trafik ve gürültüden uzak, yaylada huzuru buldum”

Çocukluğundan bu yana ailesiyle beraber Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir yaylasına çıktığı söyleyen şarkıcı Murat Kekilli, “Tatil demek sadece Bodrum’a Antalya’ya gitmek değildir.

Çocukluğundan bu yana ailesiyle beraber Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir yaylasına çıktığı söyleyen şarkıcı Murat Kekilli, “Tatil demek sadece Bodrum’a Antalya’ya gitmek değildir. Kafasını dinlemek tazelenmek isteyen yaylaya çıksın” dedi.

Ailesiyle birlikte Adana’nın Pozantı İlçesi Akçatekir yaylasında, Torosların eteklerinde yer alan mütevazi yayla evinde tatilini yapan Murat Kekilli, tüm bestelerini yaylada yaptığını belirtti. Kekilli, kendi elleriyle diktiği meyve ve ceviz ağaçlarıyla vaktini geçiriyor. Yayla yaşamında çıkarsız samimi ve içten dostluklar bulduğunu söyleyen Kekilli, “Tatil demek sadece Bodrum’a Antalya’ya gitmek değildir. Kafasını dinlemek tazelenmek isteyen yaylaya çıksın. Trafik ve gürültüden uzak, huzuru yaylada buldum. Buraya geldiğim her zaman felsefik ve duygusal anlamda yenilenmiş hissediyorum. Burada beynimden süzülen cümlelerde gitarımın telinden akustik ve nağmeler birbiri ardına dökülüyor” dedi.

Kekilli, “İnsanlar tatil zamanı geldiğinde genel Ege ve Akdeniz’deki tatil beldelerini tercih ediyorlar. Ben ise çocukluğuma dönüp mahalle kültürünün hala yoğun hissedildiği insan ilişkilerinin dijital ortamlardan biraz olsun, uzaklaştırıp birebir yaşandığı bu ortamı seçiyorum” ifadelerini kullandı.