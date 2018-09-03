Sözlü, Kızıldağ Yaylası’nda vatandaşlarla buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan ile birlikte Karaisalı Kızıldağ Yaylası’nda hemşerileri ile buluştuSözlü, yayladaki hemşerilerini ziyaret ederek onların sorun, talep ve takdirlerini dinledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan ile birlikte Karaisalı Kızıldağ Yaylası’nda hemşerileri ile buluştu

Sözlü, yayladaki hemşerilerini ziyaret ederek onların sorun, talep ve takdirlerini dinledi. Esnafı ziyaret eden Başkan Sözlü, kahvelerde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Vatandaşlarla sohbeti esnasında Çokçapınarlı Hüseyin Sözlü kadar Karaisalı topraklarına hizmet eden bir başka isim olmadığını ifade eden Başkan Sözlü, “Göreve geldiğimizde 21. Yüzyıl Adana’sına yakışmayan görüntüler vardı. Bu coğrafyada bundan dört yıl öncesinde hala eşek sırtında köyüne su taşıyan insanlarımız vardı. Cenab-ı Allah’a şükürler olsun ki Karaisalı’nın hayati ihtiyaçlarından olan yol, su ve alt yapı çalışmalarını tamamladık. İçme suyu şebekelerini yeniledik, Atık Su Arıtma Tesisi ile halkımıza hizmet sunduk” dedi.

“Karaisalı turistlerin gözdesi oldu"

Karaisalı’nın turizme açık bir yer olduğunu ifade eden Başkan Sözlü, ilçede turizmin gelişmesi için Adana Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları şu şekilde anlattı: “Karaisalı varda yolunda hızlı ve konforlu ulaşımı sağladık. İlçenin gözde turistik yerlerinden olan Varda’da uygulamaya koyduğumuz "Varda var" projesi kapsamında sosyal tesisler, araç ve yürüyüş yolları, asma köprüler yaptık. Her yıl binlerce turist burayı ziyaret ediyor.”