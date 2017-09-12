Polis uygulamalarını sosyal medyada deşifre ediyorlar

Çözüm sürecinin bittiği günden bu yana 2’si sivil 6’sı polis 8 kişinin şehit olduğu Adana’da olağanüstü hal nedeniyle asayiş ve trafik uygulamaları hassasiyetle sürdürülürken, uygulama yapan polis araçları ile radar araçlarının yerlerini paylaşan ’Adana Çevirme Radar’ isimli sosyal medya grubu, olası terör saldırılarına davetiye çıkartıyor.

Çözüm sürecinin bittiği günden bu yana 2’si sivil 6’sı polis 8 kişinin şehit olduğu Adana’da olağanüstü hal nedeniyle asayiş ve trafik uygulamaları hassasiyetle sürdürülürken, uygulama yapan polis araçları ile radar araçlarının yerlerini paylaşan ’Adana Çevirme Radar’ isimli sosyal medya grubu, olası terör saldırılarına davetiye çıkartıyor.

PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütlerinin hedef tahtasında olan Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana OHAL devam ediyor.

Polis ve askere yönelik artan terör saldırılarına karşın polis ekipleri üst düzey önlemler alarak çalışmalarını sürdürürken, “Adana Çevirme Radar” isimli sosyal medya grubunda ise kullanıcılar vatandaşların ceza yememesi için asayiş, trafik uygulamaları ile radar araçlarının yerini paylaşıyor.

Paylaşımlar nedeniyle kentte görev yapan pek çok sivil trafik ekibi plakalarına kadar deşifre olurken, bazı kullanıcılar da asayiş uygulamalarının da yerlerini paylaşarak, polisten kaçan suçlulara kolaylık sağlıyor. Sosyal medya kullanıcılarının sorumsuz davranışı, kentteki polisleri olası terör saldırılarına karşı hedef haline getiriyor.