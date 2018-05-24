Gaziapaşa İlköğretim öğrencileri Keloğlan ve Köylüler’le eğlendi

Gazipaşa İlköğretim Okulu 4-A sınıfı öğrencilerinin hazırlayın sunduğu Keloğlan ve Köylüler adlı tiyatro gösterisi, öğrenci, öğretmen ve velilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Gazipaşa İlköğretim Okulu 4-A sınıfı öğrencilerinin hazırlayın sunduğu Keloğlan ve Köylüler adlı tiyatro gösterisi, öğrenci, öğretmen ve velilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

4-A sınıfı öğrencilerinin, öğretmenleri Selma Güneri ve velilerden Pınar Kırkpınar nezaretinde sosyal faaliyetler kapsamında hazırladıkları tiyatro gösterisi bugün sahnelendi. Okulun konferans salonunda sergilenen Keloğlan ve Köylüler adlı gösteri, ilginç ve komik diyalogları ile izlemeye gelen öğrenci, öğretmen ve velilere keyifli dakikalar yaşattı. 4-A sınıfı öğrencilerinin mezuniyet öncesi gerçekleştirdiği gösteriyi görüntülemek için veliler de adeta birbiri ile yarıştı.

Sınıftaki bütün öğrencilerin rol aldığı gösteri, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.